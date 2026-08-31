Bloomberg: глава Минфина США встретился с российской делегацией

Министр финансов США Скотт Бессент встречается с российской делегацией в понедельник. Фото: REUTERS.

Министр финансов США Скотт Бессент встречается с российской делегацией в понедельник. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Известно, что со стороны Москвы в переговорах участвует министр финансов Антон Силуанов. Точного подтверждения нет, но не исключено, что стороны, кроме разговора о сотрудничестве, обсудят также план президента США Дональда Трампа по Украине. Отмечалось, что документ дает возможность вступления Украины в ЕС. Но также там есть и гарантии, которые адресованы РФ. Других деталей встречи не приводится.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что диалог между Россией и США продолжает вестись по закрытым каналам. Причем речь идет именно о двусторонних отношениях между странами.