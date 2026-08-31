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НовостиВ мире31 августа 2026 16:03

В США выступили с предложением по Китаю: Вашингтон призывает мир задуматься

Бессент призвал G7 пересмотреть условия торговли с Китаем
Людмила МИТРОХИНА
Министр финансов США Скотт Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: REUTERS.

Министр финансов США Скотт Бессент призвал страны G7 пересмотреть условия торговли с Китаем. Об этом пишет Bloomberg, говоря о том, что американский чиновник заставляет мир задуматься.

Министр заявил, что торговый профицит Китая в 1,2 триллиона долларов вызывает недовольство, и другие страны должны пересмотреть условия торговли. Китай пытается выйти из кризиса, увеличивая экспорт, но необходимо оказать давление на Пекин для укрепления внутреннего спроса, а не полагаться на зарубежные поставки.

США заявили о готовности ввести 7,5-процентную пошлину на китайские товары из-за избыточных производственных мощностей КНР. Бессент также не исключил санкций против Китая за поддержку Ирана.

Ранее KP.RU передал мнение некоторых западных таблоидов. Иностранные СМИ считают, что США стали слабее в сравнении с Китаем и Россией. Но Вашингтон не хочет признавать очевидное, пытаясь переломить тренд.