Пользователи ChatGPT пожаловались на сбои в работе 31 августа Фото: REUTERS.

Пользователи по всему миру пожаловались на работу чат-бота ChatGPT 31 августа. О сбоях сообщают в России, Бразилии, Германии, Нидерландах и других странах.

Сервис отслеживания неполадок DownDetector зафиксировал резкий всплеск жалоб: пользователи пишут о невозможности зайти в аккаунт, ошибки при отправке запросов и бесконечную загрузку страниц. На официальной странице OpenAI подтвердили, что сервисы испытывают повышенную задержку и ошибки. Также есть проблемы с доступом к Codex — платформе OpenAI для программирования.

Инженеры компании уже работают над устранением неполадок. На момент публикации точная причина сбоя не называлась, а сроки восстановления работы сервиса остаются неизвестными.

Ранее KP.RU писал, что OpenAI готовит масштабную реформу ChatGPT, превращая его в «суперприложение» — личного агента с функциями программирования, создания изображений и интеграций с сервисами вроде Canva и Booking.com. В компании считают, что такие ИИ-агенты будут гораздо ценнее обычного чат-бота.