Посольство РФ: На затонувшем у Кипра судне были две россиянки, одна пропала

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На борту затонувшего у берегов Кипра судна находились две россиянки, одна из них была спасена, вторая соотечественница пропала без вести. Об этом сообщило посольство РФ в Турции.
У побережья Северного Кипра затонул пассажирский паром, на борту которого находились 267 человек. По предварительным данным местных властей, спасателям удалось эвакуировать 172 пассажира, сообщалось как минимум о шести погибших. Первоначально российские дипломаты сообщали, что граждан России среди установленных жертв катастрофы нет.