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НовостиПроисшествия31 августа 2026 16:50

Посольство РФ: На затонувшем у Кипра судне были две россиянки, одна пропала

Ранее стало известно, что шесть человек погибли в результате ЧП с катамараном у Северного Кипра
Сергей ГАПЧУК
Посольство РФ: На затонувшем у Кипра судне были две россиянки, одна пропала

Посольство РФ: На затонувшем у Кипра судне были две россиянки, одна пропала

Фото: REUTERS.

На борту затонувшего у берегов Кипра судна находились две россиянки, одна из них была спасена, вторая соотечественница пропала без вести. Об этом сообщило посольство РФ в Турции.

У побережья Северного Кипра затонул пассажирский паром, на борту которого находились 267 человек. По предварительным данным местных властей, спасателям удалось эвакуировать 172 пассажира, сообщалось как минимум о шести погибших. Первоначально российские дипломаты сообщали, что граждан России среди установленных жертв катастрофы нет.