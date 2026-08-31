Посольство РФ: На затонувшем у Кипра судне были две россиянки, одна пропала Фото: REUTERS.

На борту затонувшего у берегов Кипра судна находились две россиянки, одна из них была спасена, вторая соотечественница пропала без вести. Об этом сообщило посольство РФ в Турции.

У побережья Северного Кипра затонул пассажирский паром, на борту которого находились 267 человек. По предварительным данным местных властей, спасателям удалось эвакуировать 172 пассажира, сообщалось как минимум о шести погибших. Первоначально российские дипломаты сообщали, что граждан России среди установленных жертв катастрофы нет.