Украинцы возмутились заявлением, что дефицит продуктов им нестрашен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях на Украине поднялась волна возмущения из-за заявления экономиста Олега Пендзина о том, что жители страны спокойно смогут обойтись без продуктовых супермаркетов, так как имеют большие запасы домашней консервации. Об этом пишет издание «Страна».

Комментируя ситуацию с пустыми прилавками, экономист успокоил сограждан тем, что современные торговые центры — не единственный источник пропитания. Он напомнил, что у многих украинцев есть приусадебные участки и погреба с запасами, а значит, голод стране не грозит.

Украинцы в Сети назвали совет экономиста циничным и оторванным от реальности. Они напомнили, что заготовки есть не у каждого, а при нынешних ценах на продукты заполнить погреб банками под силу лишь тем, у кого есть лишние деньги, — а таких в стране немного.

Ранее KP.RU писал, что на Украине введены лимиты на продукты. Крупнейшая сеть АТБ ограничила продажу яиц, консервов, круп, соли и сахара, а министр агрополитики признал поврежденными около 90% логистических сетей.

Военкор KP.RU Александр Коц ранее разнёс главу МИД Украины Андрея Сибигу за манипуляции на тему глобального голода. Коц напомнил, что пока киевские дипломаты обвиняют Россию в «продовольственном терроре», украинские дроны жгут российские зерновозы в Азовском море, откуда идет четверть аграрного экспорта РФ.