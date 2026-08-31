Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 августа 2026 16:58

Жители Украины обойдутся без продуктов? Люди в гневе от такого заявления местного экономиста

Украинцы возмутились заявлением, что дефицит продуктов им нестрашен
Анна АДАМАЙТЕС
Украинцы возмутились заявлением, что дефицит продуктов им нестрашен

Украинцы возмутились заявлением, что дефицит продуктов им нестрашен

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях на Украине поднялась волна возмущения из-за заявления экономиста Олега Пендзина о том, что жители страны спокойно смогут обойтись без продуктовых супермаркетов, так как имеют большие запасы домашней консервации. Об этом пишет издание «Страна».

Комментируя ситуацию с пустыми прилавками, экономист успокоил сограждан тем, что современные торговые центры — не единственный источник пропитания. Он напомнил, что у многих украинцев есть приусадебные участки и погреба с запасами, а значит, голод стране не грозит.

Украинцы в Сети назвали совет экономиста циничным и оторванным от реальности. Они напомнили, что заготовки есть не у каждого, а при нынешних ценах на продукты заполнить погреб банками под силу лишь тем, у кого есть лишние деньги, — а таких в стране немного.

Ранее KP.RU писал, что на Украине введены лимиты на продукты. Крупнейшая сеть АТБ ограничила продажу яиц, консервов, круп, соли и сахара, а министр агрополитики признал поврежденными около 90% логистических сетей.

Военкор KP.RU Александр Коц ранее разнёс главу МИД Украины Андрея Сибигу за манипуляции на тему глобального голода. Коц напомнил, что пока киевские дипломаты обвиняют Россию в «продовольственном терроре», украинские дроны жгут российские зерновозы в Азовском море, откуда идет четверть аграрного экспорта РФ.