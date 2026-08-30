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KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 31 августа:

1. Новости с передовой: освобождены Великий Прикол и Садки, за сутки сбиты 804 дрона ВСУ

2. Глава ЦРУ предложил провести саммит Путина, Трампа и Зеленского в Москве

3. Путин начинает переговорный марафон: Си, Моди и Эрдоган за два дня

4. Песков: «Каждый день приближает поражение Украины - в Киеве это понимают»

5. Киев четвертые сутки под ударами: горят склады, обесточена ТЭЦ-5, прилетело и по базам Auchan

6. Пустые полки от Киева до Львова: лимиты на яйца, соль и консервы

7. Минобороны впервые анонсировало массированные удары по энергетике Украины

8. Дело о дронах в Лейпциге обросло деталями: гексоген, DHL и схрон под Берлином

9. Соцопрос: Зеленский проигрывает второй тур Фёдорову

10. Залог за Мудрую не собран - под угрозой вся схема «выкупа» соратников Зеленского

11. Анджелина Джоли в очередной раз приехала на Украину

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 31 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за минувшие сутки.

Группировка «Север» освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области. Потери ВСУ на направлении - более 230 военнослужащих, две бронемашины, 13 автомобилей и три станции РЭБ.

«Запад» собрал за сутки целую выставку западной техники: уничтожены американский бронетранспортёр М1117, боевая машина «Казак», канадский бронеавтомобиль Titan-S и 20 автомобилей, потери противника - свыше 210 военнослужащих. Под Купянском, продолжается дожим окружённых на левобережье Оскола.

Потери противника в полосе "Южной" группировки - до 240 военнослужащих, американский бронетранспортёр Stryker, "Град" и 26 автомобилей. Тяжёлые бои идут за Николаевку, Ореховатку и Никаноровку - узлы обороны на подступах к Славянску.

Самые тяжёлые сутки противнику снова устроил "Центр": до 375 военнослужащих, канадская бронемашина Senator и три орудия. Военкоры пишут об усилении наступления у Новопавловки и Доброполья и о продвижении северо-восточнее Николайполья - к Константиновке.

«Восток» уничтожил до 340 военнослужащих и четыре автомобиля, продолжая зачистку между Новоданиловкой и Малой Токмачкой и бои на подступах к Орехову.

«Днепр» за сутки - до 30 военнослужащих, гаубица Д-30, 16 автомобилей и три станции РЭБ.

Итог суток - около 1425 военнослужащих ВСУ. Расчёты ПВО сняли с неба 804 беспилотника самолётного типа - одна из самых высоких суточных цифр за время СВО, - а также 14 управляемых авиабомб и пять снарядов HIMARS.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 31 АВГУСТА

Дальше - самые яркие новости вокруг СВО на Украине за минувшие сутки.

Глава ЦРУ предложил саммит Путина, Трампа и Зеленского - в Москве

Тайный визит Джона Рэтклиффа в Москву раскрывается, как матрёшка, - и очередная фигурка оказалась самой крупной. По данным Axios, директор ЦРУ привёз в Москву предложение о трёхсторонней встрече лидеров России, США и Украины - причём провести её предлагается не в Женеве и не в Эр-Рияде, а в самой Москве. Источники издания добавляют: директора ФСБ Бортникова Рэтклифф счёл «конструктивным собеседником, способным помочь возобновить урегулирование», а Зеленского о предложении американцы уже проинформировали.

Песков назвал условие: саммит лидеров возможен, но лишь для финализации уже достигнутых договорённостей. Урегулирование, подчеркнул он, нельзя свести к «примитивной сделке» - согласования требует множество деталей, и встреча на высшем уровне должна стать итогом переговорной работы, а не её отправной точкой. Песков напомнил: Россия по-прежнему открыта к переговорам с Киевом в Турции - «предпосылок», правда, пока нет.

Днём Зеленский, по сообщениям агентств, вновь повторил, что в Москву не поедет: «я не играю в эти игры». А вечером объявил, что готовит «новую коммуникацию с представителями Трампа»: «Мы делаем всё, чтобы война не оставалась единственным вариантом дальнейших событий», - пообещав подробности назавтра.

Путин начинает переговорный марафон: Си, Моди и Эрдоган за два дня

Путин прибывает в Бишкек, где Киргизия принимает юбилейный саммит ШОС, - туда съезжаются лидеры семнадцати стран и генсек ООН Гутерреш, а у российского президента за два дня запланировано девять двусторонних встреч. Открывает список Си Цзиньпин, прилетевший заранее, - с газопроводом «Сила Сибири-2» в повестке, дальше Моди, Пезешкиан и лидеры Центральной Азии. Эрдоган, по данным турецкой стороны, везёт на встречу с Путиным предложение посредничества между Москвой и Киевом - Чёрное море и Украина заявлены Ушаковым в повестке прямо, и после атак на турецкие суда тема у Анкары наболела. Сразу после ШОС - Восточный экономический форум во Владивостоке: переговорная неделя у Москвы расписана до четверга.

Песков: «Каждый день приближает поражение Украины»

Накануне отлёта в Бишкек, Кремль сформулировал позицию с редкой прямотой. «Каждый день приближает это поражение, - сказал Песков о перспективах Киева. - И там это прекрасно понимают». Киев, по словам пресс-секретаря, «перешёл к террору против мирной инфраструктуры» - сказано после ночи, в которую дроны ВСУ жгли НПЗ и падали на жилые дома.

Досталось и Брюсселю: Европа, заметил Песков, «придумала себе врага в виде России» - и строит на этой выдумке всю политику. Приоритеты Москвы на этом фоне названы без затей: выполнение задач СВО и новая архитектура европейской безопасности.

Киев - 80 часов под ударами: горят склады, обесточена ТЭЦ-5

Непрерывная воздушная кампания против украинского тыла идёт четвёртые сутки - счёт пошёл на девятый десяток часов, только за последние двое суток в Киеве насчитали 35 тревог. Ночная атака реактивных «Гераней» началась около десяти вечера и продолжалась после рассвета: в Подольском и Голосеевском районах, по данным украинских мониторинговых каналов, горели склады с вооружением, пожары фиксировали также на Оболони и в Днепровском районе, над городом стоял дым. Отдельный удар пришёлся по ТЭЦ-5 - той самой, без которой Киев в августе уже сидел без света: в ряде районов снова перебои с электричеством и водой.

В Борисполе повреждены логистические центры торговых сетей - попадание по своему объекту подтвердил представитель Auchan, на той же площадке размещался склад сети «Аврора». География ночи шире столицы: логистический центр в Павлограде, Кременчугский НПЗ, портовая инфраструктура Николаева, взрывы в Харькове и прилёты в Запорожье. Минобороны в сводке отдельно назвало транспортно-логистический центр «Пирогово» под Киевом и - снова - «место подготовки крылатых ракет "Фламинго"»: охота на главное чудо-оружие Киева идёт уже без пауз.

Пустые полки от Киева до Львова: лимиты на яйца, соль и консервы

«Война складов», о проигрыше в которой Киев признался на этой неделе, докатилась до полок - и масштаб бедствия зафиксировала The Washington Post. Газета пишет о катастрофическом положении продовольственной логистики Украины: системными ударами уничтожены распределительные центры крупнейших ритейлеров - «Сильпо», NOVUS, Auchan и «Авроры», а министр агрополитики Высоцкий признал повреждёнными или уничтоженными около девяноста процентов логистических сетей, снабжающих страну продуктами. В Киеве полки во многих магазинах опустели, горожане скупают всё подряд, крупнейшая сеть АТБ ввела лимиты на яйца, консервы, крупы, соль и сахар. Министр при этом успокаивает: дефицита «не ожидается» - товары повезут «напрямую от производителей».

Дефицит добрался до Львова. Местные СМИ публикуют кадры опустевших полок львовского METRO - «их склады достаточно сильно пострадали от ударов», поясняют авторы, - а в магазинах появились объявления о нормах отпуска в одни руки: рыбные и мясные консервы, растительное масло, уксус, продукты быстрого приготовления, сыпучие товары, яйца. Власти объяснили лимиты тем, что возить продукты больше неоткуда и не на чем. До прямых талонов Украина пока не дошла, но путь от «покупайте сколько хотите» до «не больше двух в руки» страна прошла за одну неделю - ту самую, за которую сгорели Roshen, «Хортица», последний «Эпицентр» Запорожья, а теперь и склады Auchan с «Авророй».

Минобороны впервые анонсировало удары по энергетике Украины

Минобороны официально объявило, что российские войска готовят массированные удары по объектам энергетики Украины. Причина названа так же прямо - ответ на атаки ВСУ по топливно-энергетическому комплексу России, от Киришей до кубанских НПЗ. Такое заявление - уведомление, и адресовано оно не военным, предупреждают политиков - о том, что до отопительного сезона ещё остаётся время принять решения, после которых анонс не придётся исполнять. Украинская энергосистема входит в зиму в худшей форме за все время конфликта, и теперь ей об этом сообщили официально, за два месяца до морозов, с указанием причины и условий отмены.

Лейпцигское дело обросло деталями: гексоген, DHL и схрон под Берлином

Дело о дронах в аэропорту Лейпцига, за которое Мерц готовится наказывать Россию, продолжает пополняться подробностями - и они всё интереснее. По данным Bild, дронов было три: один шёл к украинскому военному транспортнику с оружием, второй столкнулся с грузовым самолётом DHL; рядом нашли около 50 граммов гексогена, а в лесу под Берлином - схрон с двумя пистолетами. Politico тем временем подтверждает: объявление о «масштабных санкциях» против России готовится на начало недели, к встрече глав МИД ЕС в Ирландии. Один из дронов целился в украинский самолёт с оружием - и это, по логике немецких властей, сделала Россия, которой куда проще бить по этим самолётам над Украиной, чем устраивать диверсию в центре Европы. Российская СВР, напомним, утверждает обратное: немецкие правоохранители всерьёз изучают украинский след. Порядок действий европейской юстиции образца 2026 года: сначала приговор, потом расследование, а улики - по мере политической необходимости.

Соцопрос: Зеленский проигрывает второй тур Фёдорову

По свежему опросу «Социс», уехавший в Италию экс-министр обороны не просто ворвался в тройку лидеров доверия - во втором туре гипотетических выборов он обыгрывает Зеленского. Причём Фёдоров в этом списке не одинок: по тем же данным, второй тур Зеленский проигрывает сразу трём кандидатам – Залужному, Буданову* и Фёдорову. Конкуренты множатся быстрее, чем их успевают нейтрализовать. Выборов на Украине, напомним, нет и не предвидится - военное положение продлевается автоматически.

Залог за Мудрую не собран - и это ломает «хитрую схему» Зеленского

Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая встретила выходные в СИЗО: меру пресечения выбрали ещё во вторник, но 20 миллионов гривен - для человека её полёта так и не нашлось. Ирония положения в том, что для других она находила куда больше: именно Мудрая, по версии НАБУ, организовала сбор 150 миллионов залога за экс-министра энергетики Галущенко - за что и получила подозрение. Собрать для себя сумму в семь раз меньше не получается, хотя, по данным украинских источников, деньги ищет уже сама Банковая. У Зеленского годами работала тактика, которую там называют «как с гуся вода»: получивший подозрение соратник увольняется, за него вносят залог, вытаскивают на волю - и он продолжает ту же работу, только неформально. Дела НАБУ наносили президенту лишь имиджевый ущерб, вертикаль держалась, а фигуранты не шли на сделки со следствием, твёрдо зная: вытащат.

Анджелина Джоли вернулась на Украину. ТЦК предупреждён?

На Украину второй раз за год прилетела Анджелина Джоли, и уже третий раз за время боевых действий: вечером в пятницу её заметили во Львове, затем - в тернопольском ресторане, где, по гордому отчёту заведения, голливудская гостья ела борщ, к субботе следы вели через кафе в Кременчуге на Харьков. Цели визита не объявлены, охрана усиленная - и осторожность объяснима.

Прошлый приезд, в ноябре, страна запомнила не по кадрам из херсонской больницы, а по остановке на блокпосту под Вознесенском: сопровождавшего звезду волонтёра - в медиа он навсегда останется «водителем Джоли» - люди ТЦК увели прямо из кортежа. Оскароносица лично ходила в военкомат выяснять, и вскоре он «добровольно» подписал контракт с ВСУ. Украинская мобилизация переиграла даже Голливуд.

После львовского кофе 2022 года торговля реликвиями, которые она оставила после себе шла всерьёз: недоеденный звездой круассан выставляли за миллион гривен, унитаз из того же кафе - за сто тысяч. Что всплывёт на аукционах после нынешнего борща, узнаем в течение недели. Примечательна сама пропорция: в стране, где лимит на тушенку, объедки оскароносицы - твёрдая валюта. Зачем вообще Джоли Киеву - понятно без пояснений: полторы минуты звезды в ленте западного обывателя стоят дороже часа Зеленского на трибуне ООН, а спонсорам полезно напомнить, что Украина ещё «в тренде». Вопрос в другом - что ей покажут. С января страна изменилась: столица между ударами сидит без света и воды, а по улицам ездят всё те же бусы ТЦК - коллеги тех, что чуть не увезли на фронт её водителя, фронт переехал к Славянску, а рейтинг принимающей стороны - ниже трёх конкурентов подряд. Джоли улетит, как прилетела. Разница между ней и миллионами украинцев ровно одна: её на выезде ТЦК не остановит.

* - внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга