Не только подрезать стебли: биохимик рассказал, как сохранить праздничный букет

Хризантемам следует делать несколько продольных надрезов у основания. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы праздничный букет дольше сохранял свежесть, недостаточно просто подрезать стебли и регулярно менять воду. Химик Никита Фаустов рассказал, как продлить жизнь букету. Об этом пишет mk.ru.

«У самых «народных» астр, важно убирать нижние листья. Они не только загрязняют воду, но и усиливают испарение воды», – отметил ученый.

По словам биохимика, розы лучше подрезать острым ножом, предварительно погрузив концы стеблей в воду, а также удалить нижние листья и шипы. Если цветок начал вянуть, ему может помочь «горячая ванна». Для пионов и эустом также можно использовать раствор из литра воды, столовой ложки сахара и столовой ложки лимонной кислоты или уксуса.

Для других цветов нужны свои приемы. Хризантемам следует делать несколько продольных надрезов у основания. Лилии дольше простоят, если сразу убрать пыльники, а гиацинтам и нарциссам не стоит наливать слишком много воды. Для луковичных цветов специалист также назвал одним из способов поддержки раствор аспирина с лимонной кислотой.

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