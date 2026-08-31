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НовостиПолитика31 августа 2026 17:01

ВС России поразили склад «Вест гейт логистик» в Киеве, где собирались дроны

Российские военные нанесли удар по объекту, где собирали и хранили беспилотники большой и средней дальности самолетного типа
Анна АДАМАЙТЕС
Удар был нанесен с помощью беспилотных летательных аппаратов

Удар был нанесен с помощью беспилотных летательных аппаратов

Фото: REUTERS.

Министерство обороны РФ сообщило 31 августа о поражении складских помещений предприятия «Вест гейт логистик» в Киеве. Объект использовался для сборки и хранения военных дронов большой и средней дальности самолетного типа.

Удар был нанесен с помощью беспилотных летательных аппаратов. В российском военном ведомстве уточнили, что это часть продолжающейся кампании по групповым ударам по логистическим центрам Украины, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее KP.RU писал, что в Одесской области ВС РФ поразили логистический центр в населенном пункте Нерубайское, который использовался для хранения и распределения военных грузов для ВСУ. Кроме того, в акватории порта «Южный» был уничтожен сухогруз с военным имуществом, а в Киевской области нанесены удары по центрам «DHL Логистик» и «Заммлер Склад».