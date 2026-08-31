Силуанов и Бессент обсудили взаимодействие России и США в рамках G20

Глава Минфина РФ Антон Силуанов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно о еще одной теме переговоров между министром финансов России Антоном Силуановым и главой Минфина США Скоттом Бессентом. Политики обсудили взаимодействие Москвы и Вашингтона в рамках G20.

«Министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов США Скотт Бессент провели встречу на полях заседания глав Минфинов и управляющих ЦБ "Группы 20. Были обсуждены вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку», — говорится в сообщении Минфина в официальном канале в «Максе».

Ранее KP.RU рассказал, что Силуанов и Бессент могли говорить во время переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Вероятно, речь шла о так называемом плане президента США Дональда Трампа. Согласно документу, Украина должна будет войти в состав ЕС.