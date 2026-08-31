Киев уже в сентябре может изменить свой статус: что происходит

Депутат Рады Горбенко: Киев может стать прифронтовым регионом уже в сентябре Фото: REUTERS.

Кабинет министров Украины в течение месяца намерен предоставить Киеву и Киевской области статус прифронтовых регионов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Руслан Горбенко в интервью украинскому изданию «Новости. Live».

По его словам, была создана рабочая группа относительно проработки статуса Киевской области и города Киева. В настоящий момент ожидается решение правительства по данному вопросу. Парламентарий считает, что уже в сентябре статусы региона и столицы Украины должны измениться.

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