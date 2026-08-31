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НовостиВ мире31 августа 2026 17:31

Стали известны причины наводнения в Непале

Associated Press: наводнение в Непале произошло из-за обрушения горы
Людмила МИТРОХИНА
Стали известны причины наводнения в Непале

Стали известны причины наводнения в Непале

Фото: REUTERS.

Наводнение в Непале вызвано сходом ледника и обрушением коренного склона на пике Лангтанг-Лирунг. Это установили геоморфологи Кристен Кук (Университет Гренобль-Альп) и Дэн Шугар (Университет Калгари). Об этом пишет Associated Press со ссылкой на исследователей.

Исследователи изучили спутниковые снимки до и после катастрофы. Снимки на следующий день показали разрушения на горном склоне под ледником, что привело к обрушению миллионов тонн камней и льда в узкую долину. Лед таял, смешиваясь с водой, грунтом и горными породами, образуя мощный поток камней и грязи высотой до нескольких этажей. Этот поток попал в реку Тришули, вызвав резкое расширение и потемнение воды в районах Колпуртар, Бетавати и Сьяпру-Беси.

Грязевой поток сносил здания и погребал под толщей все живое. Недавно стало известно об одном строении, которое осталось невредимым несмотря на разгулявшуюся стихию. Эксперты говорят, что дом уцелел благодаря особому каркасу.