Путин и Токаев начали переговоры на полях саммита ШОС в Бишкеке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 августа начали двусторонние переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Встреча лидеров проходит в государственной резиденции «Ала-Арча». Предыдущий раз Путин и Токаев встречались чуть более месяца назад, 25 июля на XXII форуме сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Омске. На встрече обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений.

Ранее KP.RU писал, что президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели двустороннюю встречу на полях саммита ШОС в Киргизии. Токаев рассказал азербайджанскому коллеге о политических реформах в Казахстане и итогах первых выборов в однопалатный Курултай, назвав это событие важным этапом модернизации, а также подчеркнул, что парламенты двух стран будут проводить совместную работу.