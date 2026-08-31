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НовостиВ мире31 августа 2026 17:54

Моди опубликовал совместное фото с Путиным из «Ауруса»

Моди и Путин переговорили тет-а-тет
Людмила МИТРОХИНА
Владимир Путин и Нарендра Моди

Владимир Путин и Нарендра Моди

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал совместное фото с президентом России Владимиром Путиным, на котором они едут вдвоем в автомобиле. Об этом стало известно из социальных сетей индийского министра.

«По пути на Всемирные игры кочевников с президентом Путиным», — написал Нарендра Моди в своих соцсетях, туда же он приложил редкое фото с российским лидером.

Фото политиков из «Ауруса»

Фото политиков из «Ауруса»

Фото: СОЦСЕТИ.

Лидеры России и Индии прибыли на открытие VI Всемирных игр кочевников после переговоров. До этого политики провели беседу. В основном диалог касался взаимного партнерства и двусторонних отношений. Но потом речь зашла и об Украине. Моди подчеркнул, что военное противостояние нужно заканчивать. Путин согласился, но еще раз подчеркнул о важности устранения первопричин.