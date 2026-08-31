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НовостиЭкономика31 августа 2026 21:01

Россиянам рассказали об изменениях в банковских переводах с 1 сентября

В России вступают новые банковские ограничения с 1 сентября
Авторы (2):
Елена ОДИНЦОВА
Людмила МИТРОХИНА
Россиянам рассказали об изменениях в банковских переводах с 1 сентября

Россиянам рассказали об изменениях в банковских переводах с 1 сентября

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября вступят в силу законы против финансовых мошенников и отмывания денег. О главных изменениях в этом секторе рассказал KP.RU.

Отмечается, что национальная система платежных карт теперь автоматически передает в Росфинмониторинг данные о переводах через карты «Мир», Систему быстрых платежей и единый QR-код. Это упрощает и ускоряет отслеживание подозрительных операций, которые ранее требовали запросов в банки.

С 1 сентября банки могут замораживать подозрительные переводы до 48 часов. Подозрительными считаются случаи, когда счет может быть взломан или отправителя ведут мошенники. Например, при смене номера телефона или аккаунта на «Госуслугах» сразу после перевода, а также при отправке крупных сумм (более 200 тысяч) человеку, которому ранее ничего не переводилось.

С 1 сентября заработает Единая система учета платежных карт российских банков, включая Visa и Mastercard. Ограничение в 20 карт на человека вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Если у вас более 20 карт, рекомендуется закрыть ненужные до этой даты.

Ранее KP.RU подробно рассказал о правилах перевода и блокировки карт. Россиянам объяснили, какие изменения и кого в первую очередь коснутся.

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