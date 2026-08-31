Новый закон поможет многим россиянам спасти свои деньги: в чем суть

В России с 1 сентября начнет действовать самозапрет на азартные игры Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года у россиян появилась возможность устанавливать добровольный самозапрет на участие в азартных играх, сообщает KP.RU. Ограничение можно ввести на любой срок, но не менее чем на 12 месяцев.

На этот период организаторы азартных игр и букмекерские конторы не смогут заключать с гражданином сделки. В противном случае им грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а сам игрок сможет через суд вернуть проигранные деньги.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги» или в любом многофункциональном центре «Мои документы». При этом отменить самозапрет досрочно не получится — снять ограничение разрешается не ранее чем через год после его установки. Новая мера призвана защитить граждан от лудомании — патологического пристрастия к азартным играм.

Ранее KP.RU писал, что с 1 сентября также вступают в силу изменения в Трудовой кодекс. Привязанные к KPI премии станут обязательными, а регулярные премии начнут учитывать при расчете среднего заработка, что увеличит выплаты за отпуск и командировки.

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