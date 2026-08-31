Песков: в вопросе по Украине надо исходить из реалий на СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести» призвал в украинском вопросе исходить из тех реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения.

Дмитрий Песков высказался о сообщениях Axios, согласно которым директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе визита в Москву якобы предложил трехсторонний саммит по Украине. Представитель Кремля назвал подобные публикации «утками» и посоветовал относиться к ним как к рутинным контактам спецслужб.

Он также призвал помнить, что внешнюю политику России и позицию по Украине определяет президент Владимир Путин, а переговорной группой руководят назначенные им лица.

«Помните, кто возглавляет нашу переговорную группу, кто в ней участвует. И вот из этих реалий исходить. А главное — исходить из тех реалий, которые складываются на фронтах», — подчеркнул политик.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия уверена в победе в специальной военной операции в видимой перспективе, а какими средствами она будет достигнута — зависит от текущей ситуации.

Также представитель Кремля говорил, что Россия предпочла бы достигать своих целей на Украине мирными способами, но в отсутствие такой возможности продолжает специальную военную операцию для обеспечения своей безопасности и интересов.