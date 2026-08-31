Финский военкор Хейсканен: жители Крыма сами хотели быть с Россией Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Финский военный корреспондент Кости Хейсканен, находящийся с визитом в Крыму, заявил, что жители полуострова сами стремились воссоединиться с Россией. Об этом он рассказал журналистам в Симферополе.

Хейсканен отметил, что его оппоненты на Западе называют полуостров якобы оккупированной территорией, однако он объясняет им, что это не так.

«Я говорю, что крымчане сами хотели, чтобы их Россия спасла. Если бы Россия не спасла Крым, то была бы такая же бойня, как на Донбассе», — сказал финский корреспондент.

Ранее KP.RU писал, что финский военкор Кости Хейсканен, посетив Крым, сделал несколько постов в соцсетях, от которых в Финляндии, по его словам, стало плохо.

Глава Крыма Сергей Аксенов также говорил, что полуостров не нуждается в признании его российского статуса западными странами любой ценой. Крым, по его словам, двигается своим путем и доказал, что может развиваться и в нынешних условиях.