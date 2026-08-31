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НовостиПроисшествия31 августа 2026 20:13

Один человек погиб, семеро пострадали при разрыве газопровода: что известно о ЧП в Иркутской области

Один человек погиб после разрыва газопровода в Иркутской области
Алина КОЧНЕВА
Один человек погиб после разрыва газопровода в Иркутской области

Один человек погиб после разрыва газопровода в Иркутской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 31 августа, на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в Иркутской области зафиксировали ЧП. Как утверждает источник РЕН ТВ, произошел разрыв газопровода. В результате погиб один человек, еще семеро пострадали.

По версии собеседника телеканала, разрыву газопровода предшествовал взрыв. Причины неизвестны. Он случился в ходе испытаний, проводимых на месторождении. Объект находится в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Других подробностей не приводится.

Жуткий инцидент ранее произошел в испанском элитном жилом комплексе Кап-Блан. Тела отдыхающих супругов нашли в джакузи на арендованной вилле. Стало известно, что они скончались после остановки сердца, вызванной сильным шоком. К такому выводу пришли криминалисты после проведения экспертизы.