"Это этническая чистка": свыше 200 известных в обществе израильтян призвали Нетаньяху прекратить насилие

Бывшие генералы и чиновники Израиля обратились к Нетаньяху с призывом Фото: REUTERS.

Сотни известных в обществе израильтян обратились к властям Тель-Авива с призывом. Бывшие генералы, чиновники и сотрудники спец-служб выступили против насилия в отношении палестинцев на Западном берегу Иордана. Письмо такого содержания подписали свыше 200 бывших официальных лиц государства. Оно адресовано правительству премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, отмечает газета The New York Times.

Сообщается, что в числе согласившихся с протестом выступили бывшие премьеры Израиля, отставные генералы и экс-главы спецслужб. Они назвали политический курс нынешних властей "еврейским терроризмом".

"Проще говоря, это этническая чистка", - сказал отставной бригадный генерал, экс-министр здравоохранения Эфраим Снех.

Президент США Дональд Трамп тем временем заявил, что Израиль уже мог бы прекратить существование, если бы Иран получил ядерное оружие. По мнению главы Белого дома, наличие такого вооружения у Тегерана представляло бы прямую угрозу Тель-Авиву.