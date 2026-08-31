Трамп переполошил Израиль одной фразой: американец уверен, что Иран бы уничтожил соседа Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль мог бы прекратить существование, если бы Иран получил ядерное оружие. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.

По мнению главы Белого дома, наличие такого вооружения у Тегерана представляло бы прямую угрозу Израилю. Трамп при этом резко высказался об иранском руководстве.

«(Иранцы – прим.ред.) — крайне жестокие и злые люди, и если бы у них было ядерное оружие, Израиля бы не стало», — заявил президент США.

Трамп также утверждает, что Иран своими действиями настроил против себя государства Ближнего Востока, которые прежде занимали сравнительно нейтральную позицию. Среди них американский лидер назвал Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн и Кувейт. По оценке Трампа, в результате Тегеран лишился части поддержки в регионе.

Ранее Трамп заявил, что недопущение появления у Ирана ядерного оружия остается одной из главных целей Вашингтона. Американский президент подчеркивал, что Тегеран, по его мнению, не должен получить такое вооружение ни при каких обстоятельствах.

Тем временем США начали новый этап экономического давления на Иран. Министр финансов Скотт Бессент сообщил о планах Вашингтона еженедельно вводить дополнительные санкции против Тегерана. Эти меры последовали на фоне продолжающегося противостояния двух стран.