"Я со всеми лажу": Трамп объяснил присутствие представителей РФ на мероприятиях G20

Трамп объяснил приглашение России на мероприятия G20 желанием поладить со всеми Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп высказался о прошедших заседаниях министров в рамках мероприятий G20. Он объяснил, в том числе, присутствие представителей от РФ на встречах. По словам Дональда Трампа, так Вашингтон выражает стремление со всеми "поладить". Об этом президент США порассуждал в беседе с журналистами в Белом доме.

Заседания проходят в Ашвилле. В них принимают участие представители стран "Большой двадцатки".

"Мы любим ладить со всеми. Одна из причин моего успеха заключается в том, что я со всеми лажу", - оценил решение пригласить Россию на мероприятия Дональд Трамп.

В рамках G20 глава Минфина РФ Антон Силуанов встретился с американским коллегой Скоттом Бессентом. Одной из тем переговоров стало обсуждение вопросов взаимодействия Москвы и Вашингтона по финансовому треку.