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НовостиВ мире31 августа 2026 20:44

"Я со всеми лажу": Трамп объяснил присутствие представителей РФ на мероприятиях G20

Трамп объяснил приглашение России на мероприятия G20 желанием поладить со всеми
Алина КОЧНЕВА
Трамп объяснил приглашение России на мероприятия G20 желанием поладить со всеми

Трамп объяснил приглашение России на мероприятия G20 желанием поладить со всеми

Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп высказался о прошедших заседаниях министров в рамках мероприятий G20. Он объяснил, в том числе, присутствие представителей от РФ на встречах. По словам Дональда Трампа, так Вашингтон выражает стремление со всеми "поладить". Об этом президент США порассуждал в беседе с журналистами в Белом доме.

Заседания проходят в Ашвилле. В них принимают участие представители стран "Большой двадцатки".

"Мы любим ладить со всеми. Одна из причин моего успеха заключается в том, что я со всеми лажу", - оценил решение пригласить Россию на мероприятия Дональд Трамп.

В рамках G20 глава Минфина РФ Антон Силуанов встретился с американским коллегой Скоттом Бессентом. Одной из тем переговоров стало обсуждение вопросов взаимодействия Москвы и Вашингтона по финансовому треку.