Украинским депутатам сделают комнаты в подвале: Раду хотят эвакуировать из-за воздушных атак

Депутатов Рады хотят перевести работать в подвал из-за постоянных сирен Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские депутаты, вероятно, вскоре продолжат свою работу в подвальном помещении. В Киеве ежедневно объявляют воздушную тревогу. Чтобы обеспечить бесперебойную работу Рады, принимается решение о переводе депутатов в подвал. Так заявило украинское издание "Инсайдер" в ответ на официальное сообщение парламента.

Власти Киева заявили, что аппарат Рады принимает все необходимые меры безопасности. В парламенте не уточнили, как именно планируется организовать работу депутатов в нынешних условиях.

Издание "Инсайдер" уведомило, что деятельность нардепов будет осуществляться как и прежде, но в подвальном помещении. Для депутатов оборудуют несколько комнат и коридоров, сказано в статье.

Утром в Броварском районе Киева повреждены складские помещения и торговое заведение, в Бориспольском - три складских помещения и многоквартирный дом. В течение дня тревога в украинской столице объявлялась не менее десяти раз.