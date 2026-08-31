За пять суток атак украинские источники признают выведенными из строя около 400 тысяч квадратных метров складских площадей, включая до 100 тысяч дефицитных холодильных Фото: REUTERS.

Киевская область

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко дал разбивку по утренней атаке: в Броварском районе повреждены складские помещения и торговое заведение, в Бориспольском — три складских помещения и многоквартирный дом.

Погребы, Броварской район. КГВА подтвердила удары по селу утром 31 августа — после прилётов загорелись склады, на месте масштабный пожар, столб дыма виден за километры. По сообщениям в соцсетях речь предварительно о складах АТБ.

Склад сети VARUS. Компания подтвердила сама: в ночь на 31 августа склад в Киевской области атакован повторно, значительная часть товарных запасов уничтожена или повреждена, персонал не пострадал. VARUS предупредил о задержках поставок и временном отсутствии отдельных позиций, магазины продолжают работу.

Мониторинговые каналы фиксировали заходы реактивных БПЛА по Вышгороду, Василькову, Крушинке, Обухову, Гнединю, Счастливому, Калиновке, Плесецкому — с барражированием и доразведкой над районами .

Одесская область

Нерубайское — терминал «Новой почты». Глава ОВА Кипер сообщил об ударе, ГСЧС зафиксировала частичное разрушение здания с последующим возгоранием.

Кучурган — заход реактивного БПЛА по пункту пропуска на границе с Молдовой.

Ударов по объектам генерации не зафиксировано ни в Киеве, ни в областях.

Главный итог массированных ударов по Украине

Эффект складской кампании при этом уже измерим. За пять суток атак украинские источники признают выведенными из строя около 400 тысяч квадратных метров складских площадей, включая до 100 тысяч дефицитных холодильных. Пустые полки в Киеве и Львове — следствие разрыва логистики, а не дефицита производства.

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