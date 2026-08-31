Владимир Путин поздравил россиян с Днем знаний

Путин назвал 1 сентября особым праздником, наполненным вниманием и надеждой Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России 1 сентября ежегодно отмечают День знаний. Этот праздник наполнен вниманием, надеждой, светлыми и добрыми чувствами. Так 1 сентября охарактеризовал президент России Владимир Путин. Видеопоздравление главы государства гражданам опубликовали на сайте Кремля.

"Отдельные, самые тёплые поздравления - первоклассникам. Для вас начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Школа - это не только уроки, это огромный мир, где вам предстоит совершить множество открытий", - отметил Владимир Путин.

Президент напомнил, что 1 сентября - также праздник для студентов, родителей, учителей и наставников. Этот день объединяет все поколения, подчеркнул российский лидер.

Психолог Елена Масолова отметила, что школа у учеников ассоциируется не только с уроками, но и с эмоциональными связями с друзьями. Дети скучают по учебным заведениям и людям в течение лета, добавила она.