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НовостиВ мире31 августа 2026 22:03

Сахар, какао и пшеница: какой товар стал самым подорожавшим в мире по итогам августа

Какао сильнее всего подорожало по мировым итогам августа
Алина КОЧНЕВА
Какао сильнее всего подорожало по мировым итогам августа

Какао сильнее всего подорожало по мировым итогам августа

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В августе 2026 года, исходя из общих данных по всему миру, самым подорожавшим товаром стало какао. Его стоимость за месяц возросла на 28,22%. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures и Шанхайской биржи металлов.

Подорожали также сахар и пшеница. Рост за месяц составил 19,87% и 17,11% соответственно. Среди продовольственных товаров самыми подешевевшими в мире стали апельсиновый сок, кофе и чай.

Среди металлов сильнее всего подорожали серебро и битум. В августе при этом существенно подешевел гидроксид кобальта, сразу на 16,75%.

В России, по данным ВЦИОМ, впервые за десять лет уменьшились общие затраты на подготовку детей к школе. Они сократились на 6% по сравнению с прошлым годом. Больше всего родители тратят на школьную и спортивную форму, а также обувь.