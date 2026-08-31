Сахар, какао и пшеница: какой товар стал самым подорожавшим в мире по итогам августа

Какао сильнее всего подорожало по мировым итогам августа Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В августе 2026 года, исходя из общих данных по всему миру, самым подорожавшим товаром стало какао. Его стоимость за месяц возросла на 28,22%. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures и Шанхайской биржи металлов.

Подорожали также сахар и пшеница. Рост за месяц составил 19,87% и 17,11% соответственно. Среди продовольственных товаров самыми подешевевшими в мире стали апельсиновый сок, кофе и чай.

Среди металлов сильнее всего подорожали серебро и битум. В августе при этом существенно подешевел гидроксид кобальта, сразу на 16,75%.

В России, по данным ВЦИОМ, впервые за десять лет уменьшились общие затраты на подготовку детей к школе. Они сократились на 6% по сравнению с прошлым годом. Больше всего родители тратят на школьную и спортивную форму, а также обувь.