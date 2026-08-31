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НовостиВ мире31 августа 2026 22:16

Министр армии США уходит с поста из-за тяжелых отношений с Хегсетом: что известно

Министр армии США Дрисколл подал в отставку
Алина КОЧНЕВА
Министр армии США Дрисколл подал в отставку

Министр армии США Дрисколл подал в отставку

Фото: REUTERS.

Американский министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл уходит с должности. Он решил оставить пост на фоне непростых отношений с главой Пентагона Питом Хегсетом. Так пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Министр армии США, как уточняется, не смог достичь компромисса с шефом Пентагона по ключевым вопросам ведения службы. Они также разошлись в планах политики кадровых перестановок.

Дэниел Дрисколл завершит свои полномочия в течение "ближайших нескольких дней", сказано в публикации. Он не мог наладить контакты с Питом Хегсетом все последние месяцы, отмечает газета.

Пост также покидает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Однако политик продолжит играть важную роль в команде президента США Дональда Трампа. Она будет участвовать в предстоящих промежуточных выборах в конгресс.