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НовостиВ мире31 августа 2026 22:20

Нелегально получены и легализованы: на Украине требуют наложить арест на залог за экс-главу Минюста

САП призвала суд арестовать средства, внесенные за экс-главу Минюста Украины
Алина КОЧНЕВА
САП призвала суд арестовать средства, внесенные за экс-главу Минюста Украины

САП призвала суд арестовать средства, внесенные за экс-главу Минюста Украины

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Украине продолжают разбираться с накопившимися коррупционными делами. Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с требованием арестовать средства, внесенные как залог за бывшего главу Минюста страны Германа Галущенко. Об этом рассказал глава САП Александр Клименко в эфире YouTube-канала "Есть вопросы".

Он уведомил, что общая сумма залога составила 150 миллионов гривен. Как утверждает следствие, средства были получены преступным путем и легализованы с помощью внесения за Германа Галущенко. Если ходатайство будет удовлетворено, деньги перечислят на счет Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов, оповестил глава САП.

"Мы обратились в суд с ходатайством о наложении ареста и передаче в АРМА этих 150 млн", - проинформировал Александр Клименко.

На Украине также рассматривают уголовное дело против экс-замглавы офиса президента Ирины Мудрой. То, что происходит с залогом за нее, напугало приближенных киевского главы Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна".