ВС России освободили 91 населенный пункт в зоне СВО за лето Фото: Алексей ФОКИН.

За три последних месяца российские войска освободили почти сто населенных пунктов в зоне проведения спецоперации на Украине. Их большую часть взяли под контроль военные группировки "Север". Так пишет ТАСС со ссылкой на данные Минобороны.

Летом войска продвинулись на территории ДНР, а также в Запорожской и Днепропетровской областях. Существенный вклад внесли бойцы группировок войск "Центр" и "Восток". С их помощью были освобождены 22 и 21 населенный пункт соответственно.

Из 91 освобожденного населенного пункта 34 были взяты под контроль в Харьковской и Сумской областях. Еще 36 сел и город Константиновка освобождены в ДНР. В Запорожской области под контроль ВС РФ перешли 14 населенных пунктов.

За сутки армия нанесла поражение объектам топливно-энергетической, а также транспортной инфраструктуры Украины. Предприятия использовались в интересах ВСУ.