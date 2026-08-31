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НовостиВ мире31 августа 2026 22:42

Полиция застрелила напавшую на людей с ножом женщину в Нью-Йорке

NBC: в Нью-Йорке женщина напала на прохожих с ножом
Мария ПАВЛОВА
В Нью-Йорке женщина напала с ножом на прохожих, её застрелили полицейские.

В Нью-Йорке женщина напала с ножом на прохожих, её застрелили полицейские.

Фото: REUTERS.

В Нью-Йорке женщина напала с ножом на прохожих. По информации NBC News, полиция открыла стрельбу на поражение и нападавшая была застрелена. Это произошло в районе Таймс-сквер.

Полиция подтвердила факт того, что полицейские применяли оружие в ходе инцидента.

«На пересечении улицы 42 Уэст и седьмой авеню произошел инцидент со стрельбой с участием офицера полиции», - сказано в релизе.

NBC News информирует, что женщина атаковала как минимум двоих прохожих. Также сообщается, что после происшествия район Таймс-сквер был временно закрыт, а правоохранители выясняют, страдала ли женщина психическими отклонениями.

Сотрудник полиции при инциденте не пострадал, уточнили в правоохранительном ведомстве.

Ранее восемь человек погибли в США из-за стрельбы и пожара после семейной ссоры.

Также сообщалось, что в США неизвестный открыл огонь вблизи ресторана, известно о трех погибших.

Напомним, в июле в США мужчина открыл стрельбу по толпе, девять человек получили ранения.