"Они должны за это платить": Трамп сравнил траты США на Украину и операцию в Иране

Трамп: США потратили меньше оружия в Иране, чем передали Украине при Байдене Фото: REUTERS.

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал некрупным конфликт США с Ираном. По его словам, на эту операцию Вашингтон потратил меньше оружия, чем передал Украине при экс-американском лидере Джо Байдене. Такую мысль Дональд Трамп выразил в беседе с журналистами.

"По сравнению с этим [тратами на Киев] мы потратили в Иране очень мало. Джо Байден дал Украине всего на $300 млрд бесплатно. Я тоже помогаю Украине, но они должны за это платить", - развил свою мысль президент США.

Политик напомнил, что за американское оружие для Киева сейчас платит Европа. Он подчеркнул, что не планирует делать таких щедрых подарков Украине, как было при Джо Байдене.

Президент США также анонсировал новый мощный удар по Ирану. Он заявил, что предстоящая атака станет ответом на нападение КСИР на американские военные базы в Иордании.