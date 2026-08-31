"Не принимали как обычного гостя": глава Минфина ФРГ недоволен теплым приемом Силуанова в США

Глава Минфина ФРГ встревожен теплым приемом Силуанова на мероприятиях G20 Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Европе ожидаемо начали протестовать против приглашения российских представителей на мероприятия G20. Американские власти не приняли такие возмущения во внимание. Министр финансов РФ Антон Силуанов 31 августа стал участником встречи глав Минфинов и управляющих ЦБ в США. Немецкий министр финансов Ларс Клингбайль возмутился теплому приему Антона Силуанова на G20, передает газета New York Times.

Он заявил, что желает услышать более четкую позицию Вашингтона по вопросу присутствия российского представителя на мероприятиях. Немецкий министр считает, что Антона Силуанова якобы не должны "принимать как обычного гостя".

"Прием российского министра финансов посылает сигнал, который я считаю тревожным", - выразил необоснованные опасения Ларс Клингбайль.

Президент США Дональд Трамп при этом выразил надежду, что визит Антона Силуанова в США будет иметь положительные последствия. Он отметил, что Вашингтон хочет со всеми ладить.