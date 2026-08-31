Трамп оценил визит главы Минфина РФ Силуанова в США

Трамп высказался по поводу визита Силуанова в США. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что визит главы российского Минфина Антона Силуанова в США будет иметь положительные последствия.

«Посмотрим, может, что-нибудь получится. Нам нравится ладить со всеми», - сказал Трамп, когда журналисты попросили его прокомментировать приглашение российского министра на встречу министров финансов и управляющих центральными банками стран группы G20.

Американский лидер добавил, что такие визиты, как приезд Силуанова в США, способствуют его успешной деятельности на посту президента США.

Напомним, министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов США Скотт Бессент провели встречу на полях заседания глав Минфинов и управляющих ЦБ Группы 20. Были обсуждены вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку.

Ранее сообщалось, что Силуанов, выступая на встрече министров финансов и управляющих ЦБ Группы 20, указал, что геополитическая фрагментация и рост глобального госдолга являются на сегодняшний день основными вызовами для мировой экономики.