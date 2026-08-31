Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 августа 2026 21:48

Трамп оценил визит главы Минфина РФ Силуанова в США

Трамп о визите Силуанова в США: «Что-нибудь получится»
Мария ПАВЛОВА
Трамп высказался по поводу визита Силуанова в США.

Трамп высказался по поводу визита Силуанова в США.

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что визит главы российского Минфина Антона Силуанова в США будет иметь положительные последствия.

«Посмотрим, может, что-нибудь получится. Нам нравится ладить со всеми», - сказал Трамп, когда журналисты попросили его прокомментировать приглашение российского министра на встречу министров финансов и управляющих центральными банками стран группы G20.

Американский лидер добавил, что такие визиты, как приезд Силуанова в США, способствуют его успешной деятельности на посту президента США.

Напомним, министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов США Скотт Бессент провели встречу на полях заседания глав Минфинов и управляющих ЦБ Группы 20. Были обсуждены вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку.

Ранее сообщалось, что Силуанов, выступая на встрече министров финансов и управляющих ЦБ Группы 20, указал, что геополитическая фрагментация и рост глобального госдолга являются на сегодняшний день основными вызовами для мировой экономики.