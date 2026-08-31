Десятки взрывов прогремели в Одессе на фоне сирен: жители пожаловались на отсутствие света

В Одессе после серии взрывов начались перебои с электричеством Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 1 сентября в Одессе прозвучали сирены. Около 00:00 начали поступать сообщения о перебоях с электричеством в городе. Жители пожаловались на отсутствие света после серии взрывов. Подробности приводит местный Telegram-канал "Страна".

Сообщается, что в Одессе прогремели десятки взрывов. Жители снимали резко тускнеющий свет на улицах на камеру. Была ли восстановлена подача электричества - неизвестно. Информация о последствиях не приводится.

В настоящий момент воздушную тревогу объявили в Киеве. Местные СМИ сообщают о взрывах в украинской столице.

За прошлые сутки ВС РФ поразили несколько военных объектов в Киеве. В том числе, ликвидированы складские помещения предприятия "Вест гейт логистик". Объект использовался для сборки и хранения дронов.