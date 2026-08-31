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НовостиВ мире31 августа 2026 23:52

Певца Лайонела Ричи госпитализировали после выступления: врачи уже выступили с вердиктом

Американский певец Лайонел Ричи попал в больницу после концерта в Сент-Луисе
Алина КОЧНЕВА
Лайонел Ричи попал в больницу после концерта в Сент-Луисе. Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лайонел Ричи попал в больницу после концерта в Сент-Луисе. Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исполнитель из США Лайонел Ричи оказался в больнице. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии после выступления. Певец давал концерт в Сент-Луисе. О госпитализации Лайонела Ричи пишет портал TMZ со ссылкой на источники.

По его данным, врачи предположили, что артист страдает от обезвоживания. Он планирует выписаться из больницы уже 1 сентября.

"Лайонел Ричи госпитализирован в отделение интенсивной терапии в Сент-Луисе после выступления в городе на выходных", - говорится в сообщении.

Телеведущая Валерия Ивлева рассказала, как оказалась в больнице вместо праздника на Пхи-Пхи. Перед вечеринкой ее состояние резко ухудшилось. По словам телеведущей, она почувствовала себя плохо ночью, температура повысилась и не сбивалась таблетками. Через несколько часов Валерия Ивлева вызвала скорую помощь. Как итог, телеведущей пришлось провести неделю в стационаре.