Мэл Гибсон признался в бессмысленном идиотизме: актёр извинился за насмешку над сурдопереводчиком

Мэл Гибсон извинился за то, что публично передразнивал сурдопереводчика. Фото: SPLASH NEWS.

Голливудский актёр и режиссёр Мэл Гибсон был вынужден принести публичные извинения после нелепой выходки на фестивале Fan Expo Canada в Торонто. В субботу 29 августа Гибсон, выйдя на сцену для встречи с поклонниками, начал кривляться за спиной стоящего лицом к зрителям сурдопереводчика. Актёр делал хаотичные быстрые движения руками. Это вызвало шквал критики.

«В понедельник Мэл Гибсон принес извинения после того, как подвергся критике за насмешки над сурдопереводчиком на фестивале Fan Expo Canada в минувшие выходные, охарактеризовав свой поступок как бездумный идиотизм», - пишет издание New York Times.

Гибсон сказал изданию, что в его действиях не было злого умысла.

Мэл Гибсон неоднократно оказывался в эпицентре скандалов более серьёзных, чем передразнивание переводчика. Так, в 2006 году актера арестовали, когда он находился за рулем в чрезвычайно пьяном виде. Когда полицейские задерживали его, Гибсон громко выкрикивал фразы, оскорбительные для евреев.

Также сообщалось, как Мэл Гибсон плюнул в женщину-фотографа и попытался ее ударить.

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