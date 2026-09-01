Зеленский заявил, что в сентябре украинский конфликт ждут изменения Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выпустил позитивное обращение к соотечественникам. Он заявил, что в сентябре многое может поменяться. По словам Зеленского, перемены ждут конфликт между Киевом и Москвой. Так он сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Киевский глава не стал делать более громких анонсов. Он не привел деталей, касающихся слов о скорых изменениях. По словам нелегитимного украинского лидера, Киев ждет результаты работы представителей президента США Дональда Трампа.

"Сентябрь может многое изменить", - заявил Зеленский.

Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что на Украине сейчас происходит то же, что главарь киевского режима пытался сделать с Россией. Репортер имел в виду планы Зеленского о взрывах и пожарах в логистических центрах РФ.