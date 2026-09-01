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НовостиВ мире1 сентября 2026 1:02

Оппозиция в Германии получает выгоду от инцидента с БПЛА в Лейпциге: Мерц допустил ошибку

Berliner Zeitung: обвинения против РФ из-за БПЛА усилят поддержку АдГ
Алина КОЧНЕВА
BZ: обвинения Берлина в адрес Москвы из-за дрона усилят поддержку АдГ

BZ: обвинения Берлина в адрес Москвы из-за дрона усилят поддержку АдГ

Фото: REUTERS.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц, вероятно, обвинит Москву в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" может получить дополнительную поддержку на этом фоне. Избиратели понимают, что власти втягивают Германию в конфликт с Россией. На это обратила внимание газета Berliner Zeitung.

Издание считает, что провокационные действия Фридриха Мерца работают против него. Они побуждают жителей изменить позицию и иначе проголосовать на предстоящих выборах.

"Если партия "АдГ" сможет уличить Мерца в том, что он втягивает страну в конфликт с Россией, это может принести ей дополнительную поддержку в Восточной Германии", - говорится в тексте статьи.

Канцлер ФРГ заявил, что Германия при содействии Евросоюза и НАТО готовит скоординированный ответ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. В немецком правительстве уже согласовали реакцию на произошедшее, добавил Фридрих Мерц. Вскоре он выступит с ответом по инциденту.