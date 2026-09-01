Британия увеличивает штрафы для нарушителей санкционного режима против России

Британия объявила о новых мерах предотвращения обхода санкций против РФ Фото: REUTERS.

Британские власти вновь ужесточают контроль за соблюдением санкционного режима в отношении России. Лондон решил увеличить штрафы для нарушителей ранее введенных ограничений против РФ. Об этом сказано в релизе на сайте правительства Британии.

Так, руководство страны выпустило общенациональное предупреждение, в котором выступило против российской системы международных платежей A7. Эта мера якобы призвана помочь в предотвращении обхода санкций против РФ.

"Министр удвоит максимальный размер штрафа, который управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) может налагать - с 50% до 100% от суммы нарушения санкционного режима", - сказано о новых мерах в релизе.

Как отметила Daily Express, Лондон не готов к возможному ответу России на поддержку Британией украинских ударов по РФ. Газета напомнила, что Москва имеет право отреагировать на провокации с Запада.