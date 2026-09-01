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НовостиПолитика1 сентября 2026 1:19

Политолог Соскин объяснил, почему Зеленский уклоняется от визита в Москву

Соскин: Зеленский уклоняется от визита в Москву, чтобы удержаться у власти
Мария ПАВЛОВА
Соскин объяснил, почему Зеленский отказывается встретиться с Путиным в Москве.

Соскин объяснил, почему Зеленский отказывается встретиться с Путиным в Москве.

Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский отказывается приехать в Москву для урегулирования украинского конфликта ради того, чтобы удержаться у власти. На это указал политолог Олег Соскин.

«Зеленский вертится как уж на сковородке, веря всяким фейкам о трехсторонних встречах. Вместо того, чтобы поехать в Москву и закончить конфликт, он пытается сделать ставку на удары по объектам России. Хватит уже! Поезжай в Москву!», - сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он также отметил, что Зеленский надеется на поддержку США для того, чтобы удержаться у власти.

«Его оптимизм давно стал ширмой, скрывающей катастрофу», - резюмировал Соскин.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что в Москве готовы принять Зеленского. В этом плане ничего не изменилось, подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским при условии, что эта встреча должна быть посвящена подписанию мирного договора между Россией и Украиной. Никакие другие поводы российского лидера не интересуют.