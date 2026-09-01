Польские боевые самолеты подняли по тревоге из-за Ил-20: истребители сопроводили борт РФ

ВВС Польши подняли в воздух истребители из-за самолета РФ над Балтикой Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Дежурные истребители Военно-воздушных сил Польши подняли по тревоге из-за появления над Балтикой российского Ил-20. Самолет РФ сопроводили. Так проинформировал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

Он пояснил, что российский самолет выполнял полет в воздушном пространстве над Балтийским морем. Никаких нарушений в итоге не было зафиксировано.

"Наше воздушное пространство над Балтийским морем не нарушено", - написал Владислав Косиняк-Камыш.

По его сведениям, воздушный инцидент произошел в 30 километрах к северу от Лембы. Российский самолет двигался вблизи польского воздушного пространства. Граница не была пересечена.

Министерство обороны РФ уже заявляло о строгом соблюдении самолетами международных правил. Все перемещения военной авиации проходят в рамках установленных норм использования воздушного пространства.

Military Watch Magazine ранее привел данные о спросе на российские истребители пятого поколения Су-57. По версии журнала, боевые машины этого типа становится все популярнее на мировых рынках. Отмечается, что в России уже создана двухместная модификация такого самолета. Истребители Су-57 используются для управления большим количеством беспилотников, которые летят рядом как ведомые. Ранее двухместные версии истребителя были только у китайского J-20. Российские военные самолеты не получали подобных модификаций. Однако в 2021 году Москва подтвердила планы создать двухместный Су-57. Это сделали для привлечения иностранных заказчиков. В 2026 году переговоры о покупке Су-57 ведутся с Индией и странами Ближнего Востока.

Власти Узбекистана в августе получили подобные истребители из Китая. Самолеты типа Chengdu J-10C уже заступили на дежурство в местных ВВС. В Минобороны Узбекистана подтвердили, что страна получила минимум шесть китайских истребителей. Однако общий контракт может предусматривать и большее количество боевых самолетов. В Министерстве обороны Узбекистана назвали полученные истребители современными. Теперь они стоят на охране воздушного пространства государства, пояснили в МО.