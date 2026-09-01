Министр армии США не выдержал разногласий с Хегсетом: Дрисколл покидает пост

Министр армии США Дрисколл подал Трампу прошение об отставке Фото: REUTERS.

В Военном министерстве США в последние месяцы происходили серьезные чистки. Руководство Пентагона устроило кадровые перестановки. На этом фоне между министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом и военным министром Питом Хегсетом возникли разногласия. Им так и не удалось прийти к компромиссу. Дэниел Дрисколл решил покинуть пост. Он подал американскому лидеру Дональду Трампу прошение об отставке, сообщила газета The Wall Street Journal.

Утверждается, что напряженные отношения Дэниела Дрисколла с шефом Пентагона тянулись несколько месяцев. Споры касались, в том числе, курса сухопутных войск.

Как утверждает газета, Дэниел Дрисколл может покинуть пост в ближайшие дни. Стоит напомнить, что министр также входил в американскую делегацию по урегулированию конфликта на Украине. Он участвовал в переговорах между Москвой, Киевом и Вашингтоном в Женеве.

"Министр Дрисколл был крайне эффективным в продвижении повестки президента Трампа", - сказала представитель Белого дома Анна Келли.

По ее мнению, американские сухопутные войска при нем сильны "как никогда". Анна Келли считает, что армии за время правления Дэниела Дрисколла удалось достичь успехов, которых бы не было также без Пита Хегсета и Дональда Трампа.

Массовые чистки в Пентагоне проходили весной этого года. Тогда в отставку ушел министр Военно-морских сил США Джон Фелан. Он покинул пост "немедленно". Точной причины ухода министра не называлось. Временно исполняющим обязанности министра ВМС США стал первый заместитель Джона Фелана Ханг Као. В Пентагоне поблагодарили экс-министра за службу министерству.

В то же время военное ведомство сняло с должности еще двух высокопоставленных генералов. Один из них - Дэвид Ходне - возглавлял командование подготовки и трансформации армии США. Был уволен также главный капеллан сухопутных войск, генерал-майор Уильям Грин-младший.

В американских СМИ на днях пошли слухи о якобы желании Пита Хегсета баллотироваться на пост президента в 2028 году. Глава Пентагона опроверг эти заявления. Он назвал сообщения в СМИ "стопроцентной ложью". Пит Хегсет сообщил, что его единственная цель - эффективная работа министерства.