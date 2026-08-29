В США узнали о планах главы Пентагона стать президентом: Хегсет дал однозначный ответ

Хегсет назвал ложью слухи о его желании выдвигаться на пост президента США Фото: REUTERS.

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг появившиеся в американских СМИ слухи о его якобы намерении баллотироваться на пост президента США в 2028 году.

«Это стопроцентная ложь. Мы сообщили об этом NBC, но они просто врут, ссылаясь на анонимные источники», — написал Хегсет в соцсети Х.

Как отметил глава оборонного ведомства, его единственная цель — эффективная работа Министерства обороны.

Телеканал NBC ранее сообщал, что Хегсет рассматривает вариант участия в будущих президентских выборах.

Нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы баллотироваться на третий срок, однако американский закон этому противоречит.

При этом Трамп допустил, что сенатор Тед Круз может стать кандидатом на президентских выборах в США в 2028 году. Также среди выдвиженцев американский глава называл вице-президента страны Джей Ди Вэнса.