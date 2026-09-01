Песков объяснил, почему странам импонирует ШОС

Песков: взаимодействие стран в ШОС построено на уважении, а не на правилах босса Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В состав Шанхайской организации сотрудничества на данный момент входят 10 государств. Еще порядка десятка стран проявляют интерес к ШОС. Государствам импонирует организация, потому что взаимодействие в ней построено на уважении. Здесь нет подчинения "какому-то боссу". Так выразился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Номад ТВ".

Представитель Кремля заверил, что некоторые страны открыто проявляют большое внимание к ШОС. Организация также по-прежнему устраивает тех, кто к ней присоединился, указал он.

"Этот режим, основанный на взаимном уважении, а не построенный по правилу, знаете, какого-то босса и подчиненных вассалов, он, конечно, импонирует", - сказал Дмитрий Песков.

В понедельник, 31 августа, президент России Владимир Путин прибыл на саммит ШОС. Он пройдет два дня. Владимир Путин в ходе саммита встретился с рядом политиков, в том числе, с председателем КНР Си Цзиньпином.