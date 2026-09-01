Беспилотники атаковали Самарскую область: повреждены гражданские объекты

В Самарской области при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены гражданские объекты. Об этом 1 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, силы Минобороны РФ и мобильные огневые группы отражают атаку противника.

«Работают силы министерства обороны РФ, мобильные огневые группы. Наши защитники отражают очередную подлую атаку ВСУ», — Федорищев в мессенджере «Макс».

По его словам, в результате налета беспилотников зафиксированы повреждения на гражданских объектах. По предварительным данным, погибших нет, уточнил глава региона.

22 августа ВСУ совершили массированную атаку беспилотников на Самарскую область. Удар был нанесен по Новокуйбышевску, где в результате атаки погиб один человек. Погибшей оказалась пожилая мирная жительница.

Одной из целей стал логистический комплекс Ozon — на объекте начался пожар. Было эвакуировано более 500 сотрудников. Власти региона приняли решение отменить все массовые праздничные мероприятия ко Дню российского флага. Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшей.

В Кремле последовательно квалифицируют удары ВСУ по мирным объектам как проявление террористической сущности киевского режима и прямое препятствие мирному урегулированию. Комментируя атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что украинские власти, осознавая неизбежность своего поражения, перешли к террористическим методам. В Кремле заявляли, что удары по мирной инфраструктуре, жилым домам и отдельным гражданам не поддаются оправданиям и подтверждают преступную натуру украинского руководства, игнорирующего нормы гуманитарного права.

Президент РФ Владимир Путин в июле сообщил, что ответные удары России всегда будут зеркальными, но в несколько раз мощнее. Глава государства подчеркивал, что Киев своими руками открыл «ящик Пандоры», и теперь Россия наносит ответные удары по украинским предприятиям, включая критически важные отрасли.