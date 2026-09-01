Обвиняемый во взяточничестве бывший зампред правительства Подмосковья пропал на СВО

Экс-замглавы правительства Московской области Бронштейн без вести пропал на СВО Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Фигурант уголовного дела о взятках и легализации полученных преступным путем средств Илья Бронштейн пропал в зоне СВО. Его судили за сговор с целью получения денег за заключение контрактов о поставке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья. В это время Илья Бронштейн служил на посту первого заместителя председателя правительства Московской области. На фоне выдвинутых обвинений экс-чиновник подписал контракт с Минобороны, а затем исчез, пишет ТАСС.

"Бронштейн пропал без вести в зоне СВО", - оповестил источник.

По его версии, бывший чиновник выполнял боевые задачи. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Стало известно о гибели в зоне спецоперации героя фразы "Сафонов, оплатить!" Александра Сафонова. Он заключил контракт четыре года назад.