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НовостиПолитика1 сентября 2026 4:03

Обвиняемый во взяточничестве бывший зампред правительства Подмосковья пропал на СВО

Экс-замглавы правительства Московской области Бронштейн без вести пропал на СВО
Алина КОЧНЕВА
Экс-замглавы правительства Московской области Бронштейн без вести пропал на СВО

Экс-замглавы правительства Московской области Бронштейн без вести пропал на СВО

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Фигурант уголовного дела о взятках и легализации полученных преступным путем средств Илья Бронштейн пропал в зоне СВО. Его судили за сговор с целью получения денег за заключение контрактов о поставке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья. В это время Илья Бронштейн служил на посту первого заместителя председателя правительства Московской области. На фоне выдвинутых обвинений экс-чиновник подписал контракт с Минобороны, а затем исчез, пишет ТАСС.

"Бронштейн пропал без вести в зоне СВО", - оповестил источник.

По его версии, бывший чиновник выполнял боевые задачи. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Стало известно о гибели в зоне спецоперации героя фразы "Сафонов, оплатить!" Александра Сафонова. Он заключил контракт четыре года назад.