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НовостиПолитика1 сентября 2026 4:07

«Конец Зеленского приближается»: чем грозят киевскому режиму удары РФ по Одессе

Журналист Христофору: удары по Одессе приближают падение режима Зеленского
Мария СПИРИДОНОВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

Удары российской армии по портовой и энергетической инфраструктуре Одессы приближают крах киевского режима. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По его оценке, удары Вооруженных сил (ВС) России по одесским объектам наносят серьезный урон, а энергосистема города фактически парализована. Христофору предположил, что недовольство местных жителей отсутствием надежной защиты с Запада может вскоре вылиться в открытое противостояние с властями.

Журналист также заявил, что если западные партнеры не вмешаются, Владимир Зеленский может оказаться перед выбором между капитуляцией и полной потерей контроля. По его словам, Россия не намерена снижать интенсивность ударов, поэтому «конец Зеленского приближается».

ВС РФ продолжают наносить ответные удары по объектам военной инфраструктуры, энергетики и логистики на Украине. В Министерстве обороны России подчеркивают, что целями ударов выступают исключительно военные и энергетические объекты Украины, а также инфраструктура, используемая в интересах ВСУ. Эти действия являются ответом на систематические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.

Минобороны России 30 августа официально заявило о начале подготовки к новой серии массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.