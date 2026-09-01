Минфин США прокомментировал встречу Бессента и Силуанова на G20

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель министра финансов США по международным делам Эрин Браун заявила, что встреча министра финансов России Антона Силуанова и главой американского Минфина Скотта Бессента, состоявшаяся в рамках встречи глав финансовых ведомств стран G20, была продуктивной. Ее слова приводит Politico.

Представитель Минфина США отметила, что Бессент в ходе беседы подчеркнул необходимость прекращения конфликта на Украине и выразил заинтересованность Вашингтона в достижении мирного урегулирования.

Стороны обсудили инициативу Дональда Трампа по восстановлению мира и экономическому развитию и затронули вопросы двустороннего финансового сотрудничества. Браун также уточнила, что приглашение Силуанова на заседание G20 было согласовано на уровне Белого дома.

Ранее президент США объяснил приглашение министра финансов РФ на заседание G20 желанием «ладить со всеми». В ходе общения с журналистами Трамп заявил, что надеется на успешные результаты от поездки Силуанова в США и позитивно оценил принятое решение.

Заседание министров финансов и руководителей центробанков стран G20 проходит 31 августа и 1 сентября в городе Эшвилл.