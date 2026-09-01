"Что-нибудь получится": Трамп позитивно оценил визит Силуанова в США и объяснил причину приглашения

Трамп объяснил поездку Силуанова на G20 желанием ладить со всеми Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Американские власти в этом году проводят заседания G20. Руководство Соединенных Штатов направило приглашение, в том числе, российским представителям. На G20 отправился министр финансов РФ Антон Силуанов. Президент США Дональд Трамп объяснил приглашение главы Минфина России желанием ладить со всеми. Об этом он сказал во время диалога с журналистами.

Дональд Трамп выразил надежду, что из визита Антона Силуанова в США "что-нибудь получится". Он позитивно оценил это решение.

"Посмотрим, может, что-нибудь получится. Нам нравится ладить со всеми", - прокомментировал американский лидер.

Антон Силуанов принял участие в первом дне встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20. Мероприятия пройдут также 1 сентября. Встречи организованы в американском Эшвилле.

Дональд Трамп отметил, что контакты, подобные российско-американским встречам, могут помочь сторонам найти общий язык. Он также назвал стремление к диалогу с разными странами причиной своего успеха. При этом никаких подробностей встреч Антона Силуанова с американскими политиками президент США не привел.

Российская делегация в рамках визита провела переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом. По данным Bloomberg, встреча прошла днем 31 августа. Со стороны Москвы в переговорах принял участие Антон Силуанов. Стороны, кроме разговора о сотрудничестве, могли обсудить также план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Одобренный президентом США документ дает возможность вступления Киева в Евросоюз. В нем также есть и гарантии, которые адресованы России.

В Европе уже начали протестовать против приглашения российских представителей на G20. Немецкий министр финансов Ларс Клингбайль возмутился теплому приему Антона Силуанова в Соединенных Штатах. Он заявил, что желает услышать более четкую позицию Вашингтона по вопросу присутствия российского представителя на мероприятиях. Немецкий министр считает, что Антона Силуанова якобы не должны "принимать как обычного гостя". Ларс Клингбайль воспринял это как якобы угрозу.