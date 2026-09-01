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НовостиВ мире1 сентября 2026 4:43

Британский танкер атакован тремя неизвестными снарядами около Омана

Разлива топлива или экологического ущерба после атаки на британский танкер не зафиксировано
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Британский танкер атакован тремя неизвестными снарядами около Омана

Британский танкер атакован тремя неизвестными снарядами около Омана

Фото: REUTERS.

У берегов Омана совершено нападение на коммерческий танкер, следовавший транзитом через Ормузский пролив. Инцидент зафиксирован в 17 морских милях к востоку от портового города Эль-Хасаб. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 17 морских милях от Эль-Хасаба, Оман. Танкер сообщил, что подвергся удару трех неизвестных снарядов во время исходящего транзита через Ормузский пролив", - сказано в сообщении.

Как уточняется, члены экипажа не пострадали и находятся в полной безопасности. В настоящее время угрозы разлива топлива или экологического ущерба не зафиксировано. Компетентные службы ведомства начали официальное расследование происшествия.

Накануне в Ормузском проливе был остановлен саудовский танкер SIDR. Судно, способное перевозить 2 млн баррелей нефти, активировало свою идентификационную систему.