Британский танкер атакован тремя неизвестными снарядами около Омана Фото: REUTERS.

У берегов Омана совершено нападение на коммерческий танкер, следовавший транзитом через Ормузский пролив. Инцидент зафиксирован в 17 морских милях к востоку от портового города Эль-Хасаб. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 17 морских милях от Эль-Хасаба, Оман. Танкер сообщил, что подвергся удару трех неизвестных снарядов во время исходящего транзита через Ормузский пролив", - сказано в сообщении.

Как уточняется, члены экипажа не пострадали и находятся в полной безопасности. В настоящее время угрозы разлива топлива или экологического ущерба не зафиксировано. Компетентные службы ведомства начали официальное расследование происшествия.

Накануне в Ормузском проливе был остановлен саудовский танкер SIDR. Судно, способное перевозить 2 млн баррелей нефти, активировало свою идентификационную систему.