Гигантский нефтяной танкер остановлен в Ормузском проливе

В Ормузском проливе остановили саудовский танкер. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS.

Гигантский танкер остановлен в Ормузском проливе после активации его идентификационной системы. Об этом сообщили иранские СМИ. Речь идёт о судне, принадлежащем Саудовской Аравии. Танкер рассчитан на перевозку 2 миллионов баррелей нефти.

«Гигантский саудовский нефтяной танкер SIDR, способный перевозить 2 миллиона баррелей, был остановлен при прохождении южной части Ормузского пролива после активации его автоматической идентификационной системы», - передаёт иранский телеканал Press TV.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о полном контроле над Ормузским проливом. Проход через него закрыт для судов, которые не согласовали движение с иранскими властями.

Также сообщалось, что по инициативе США в районе основного фарватера через Ормузский пролив было ликвидировано более 200 объектов, внешне напоминавших мины. При этом 11 из них оказались настоящими минами.

Накануне в Ормузском проливе на минах подорвался супертанкер, пытаясь пройти по незаконному маршруту.